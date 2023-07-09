Від нальоту на чашках не залишиться і сліду: потрібно всього дві хвилини і три простих засоби

Наліт від чаю чи кави на чашці – досить неприємна проблема

Кухонні предмети повинні сяяти чистотою, тому потрібно вчасно позбавлятися нальоту, який може утворитися на чайнику, каструлях і чашках. Особливо плями видно на білому посуді.

Експерти у матеріалі Smak поділилися лайфхаками, які за кілька хвилин допоможуть впоратися з кавовим та чайним нальотом, не пошкодивши поверхню чашок.

Як очистити чашки від нальоту

Сода

Це універсальний засіб, тому відмінно впорається з будь-яким нальотом. Щоб плями зникли, достатньо взяти кухонну губку, насипати на неї невелику кількість соди та розтерти. Але тільки не застосовуйте соду занадто часто, щоб не залишити на чашках подряпин, адже через них буде складніше потім позбавлятися від нальоту.

Зубна паста

Цей засіб діє досить м’яко та дбайливо, не дряпаючи поверхню посуду. Просто нанесіть зубну пасту на забруднену ділянку та залиште на 2-3 хвилини, а потім змийте водою та губкою.

Сіль

Візьміть трохи дрібної солі, насипте на губку та почистіть забруднену чашку, наліт зникне миттєво. Після цього промийте посуд у холодній воді.

"Телеграф" писав раніше, як упоратися з жирним нальотом на витяжці. На допомогу прийде один бюджетний засіб.