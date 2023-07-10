Без води та мийних засобів: лише один натуральний продукт зробить ваш килим супер чистим

Дуже ефективний засіб, який допоможе вам глибоко очистити килим

Якщо у вас є килим, ви повинні знати, наскільки складним може бути щоденний догляд. Однак якщо знати одну маленьку хитрість, то ви зможете утримувати килим у чистоті без використання різних мийних засобів і навіть води.

Існує багатоцільовий натуральний продукт, який можна використовувати для глибокої очистки килима, пише портал santeplus. Порада проста і економічна, і допоможе вам зберегти і заощадити дорогоцінний час і гроші.

Як почистити килим підручними засобами

Щоб очистити килим та зберегти його в чистоті, використовуйте харчову соду. Цей багатоцільовий продукт може допомогти вам очистити килим від плям і дезодорувати його.

Для цього просто посипте килим харчовою содою і пропилососьте його за напрямком ворсу килима. Ваш килим знову стане чистим, і ви можете використовувати цей трюк для регулярного догляду за ним.

Ви також можете дезодорувати килим харчовою содою. Для цього посипте килим цим білим порошком та залиште на всю ніч. Цього має бути достатньо, щоб позбавитися будь-яких неприємних запахів. Також це відмінний засіб від комах та плісняви, які можуть оселитися в килимі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити домашній розчин, який видалить пляму з килима. Чистка займе не більше семи хвилин.