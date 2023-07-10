З чим замочити одяг перед пранням, щоб він був білосніжним: фантастичний лайфхак

Повернути одягу білий колір ви зможете без використання відбілювача

Прання білих речей – непросте завдання. Після декількох чисток одяг набуває сірого або жовтого відтінку, останнє, до речі, може статися через використання агресивної побутової хімії – відбілювача.

Щоб повернути одягу білий колір, перед включенням пральної машини слід замочити речі в спеціальних засобах. Про фантастичний лайфхак розповідає Express.

Так, для підготовки білих речей до прання вам потрібні лише підручні засоби. Виконайте чотири кроки, щоб відбілити одяг та повернути йому блискучий вигляд.

Крок 1. Замочування з рідиною для миття посуду

Спочатку відрегулюйте температуру води відповідно до вимог на етикетці. Наповніть ємність гарячою водою і влийте близько двох столових ложок засобу для миття посуду. Помістіть одяг і дайте йому просочитися протягом 15 хвилин. Злийте воду та промийте вироби.

Крок 2. Замочування з нашатирним спиртом

У гарячу воду додайте близько двох столових ложок нашатирного спирту. Занурьте одяг, залиште приблизно на 15 хвилин. Знову злийте воду, промийте речі.

Крок 3. Замочування з оцтом

Влийте близько двох столових ложок оцту в гарячу воду, залиште речі у рідині на 15 хвилин. Прополосніть одяг чистою водою. Кислотність оцту допомагає розчинити плями та видалити пожовтіння, повернувши тканині яскравість.

Крок 4. Машинне прання

Запустіть гарячий цикл прання, вибравши температуру й режим, додайте порошок, як рекомендується на етикетці. Після закінчення прання запустіть повторне полоскання, щоб видалити з одягу всі залишки засобів.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші важливі правила чищення речей. Якщо слідувати простим рекомендаціям, одяг після прання не втратить форму, а колір залишиться таким самим яскравим.