З чим замочити одяг перед пранням, щоб він був білосніжним: фантастичний лайфхак
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Повернути одягу білий колір ви зможете без використання відбілювача
Прання білих речей – непросте завдання. Після декількох чисток одяг набуває сірого або жовтого відтінку, останнє, до речі, може статися через використання агресивної побутової хімії – відбілювача.
Щоб повернути одягу білий колір, перед включенням пральної машини слід замочити речі в спеціальних засобах. Про фантастичний лайфхак розповідає Express.
Так, для підготовки білих речей до прання вам потрібні лише підручні засоби. Виконайте чотири кроки, щоб відбілити одяг та повернути йому блискучий вигляд.
- Крок 1. Замочування з рідиною для миття посуду
Спочатку відрегулюйте температуру води відповідно до вимог на етикетці. Наповніть ємність гарячою водою і влийте близько двох столових ложок засобу для миття посуду. Помістіть одяг і дайте йому просочитися протягом 15 хвилин. Злийте воду та промийте вироби.
- Крок 2. Замочування з нашатирним спиртом
У гарячу воду додайте близько двох столових ложок нашатирного спирту. Занурьте одяг, залиште приблизно на 15 хвилин. Знову злийте воду, промийте речі.
- Крок 3. Замочування з оцтом
Влийте близько двох столових ложок оцту в гарячу воду, залиште речі у рідині на 15 хвилин. Прополосніть одяг чистою водою. Кислотність оцту допомагає розчинити плями та видалити пожовтіння, повернувши тканині яскравість.
- Крок 4. Машинне прання
Запустіть гарячий цикл прання, вибравши температуру й режим, додайте порошок, як рекомендується на етикетці. Після закінчення прання запустіть повторне полоскання, щоб видалити з одягу всі залишки засобів.
Раніше "Телеграф" розповідав про інші важливі правила чищення речей. Якщо слідувати простим рекомендаціям, одяг після прання не втратить форму, а колір залишиться таким самим яскравим.