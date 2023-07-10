Для чого потрібна петелька на взутті ззаду: майже ніхто не знає правильної відповіді

Невелика петелька на взутті ззаду зроблена не для прикраси

На кросівках та інших видах закритого взуття часто можна побачити невелику петельку. Цей елемент у задній частині взуття потрібен зовсім не для краси та не як забаганка дизайнера.

Справжніх призначень цього елемента кілька і всі потрібні для зручності людини, яка носить взуття.

Насамперед петелька потрібна для того, щоб було зручніше взутися. Завдяки їй можна обійтися без спеціальної ложки. І зняти взуття легше потягнувши за петельку, ніж за задник.

У дощову погоду та у мокрий сніг петельки допомагають зберегти штани сухими та чистими. Потрібно заправити штанини у петлі на заднику. Під час ходьби вони не стикатимуться з вологістю та брудом.

Повернувшись додому у сльоту погоду, взуття відразу ж потрібно нести у ванну. Якщо взяти його за петельки, руки залишаться чистими.

Деякі люди вважають за краще прати кросівки та інше спортивне взуття в машинці. Для того, щоб взуття не опинилося в різних місцях між іншими речами, в петельки простягають шнурок і зв’язують пару разом. Коли справа доходить до сушіння, пов’язане шнурком взуття потрібно перекинути через мотузку для білизни або планку сушарки.

Крім того, за допомогою петельки на заднику можна міцніше зашнурувати кросівки, якщо вони не дуже щільно прилягають до стопи.

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