Позбавляємося плісняви на пральній машині: потрібно всього два інгредієнти

Барабан пральної машини — ідеальне середовище для розвитку плісняви.

При неправильному пранні та догляді, на пральній машинці може утворитися наліт і пліснява, і найчастіше вона з’являється на гумовій прокладці або в барабані. І цю проблему необхідно своєчасно вирішувати, адже продовжувати прати речі в такій машинці не рекомендується.

Експерти в матеріалі Treehugger підказали, як за допомогою двох засобів, які точно знайдуться на будь-якій кухні, можна позбутися плісняви та "врятувати" свою побутову техніку.

Як почистити пральну машину від плісняви

Крок перший

Додайте до пральної машинки чотири склянки білого оцту і запустіть прання. Як тільки машинка наповниться рідиною, зупиніть її і нехай побуде в такому стані близько 40-60 хвилин. Оцет допоможе позбавити стінки від накипу, забруднень та осаду.

Крок другий

Витягніть ящик із дозатором, куди додається порошок, його також потрібно ретельно очищати за допомогою зубної щітки та води, розведеної з оцтом. А ще розчином необхідно протерти зовнішні стіни пральної машини.

Крок третій

Після закінчення години знову увімкніть пральну машинку, щоб завершити процес прання. Зачекайте, щоб вода була повністю стікла і відкрийте барабан.

Крок четвертий

Застосуйте харчову соду. Після завершення циклу прання запустіть наступний, тільки за допомогою цього продукту. У барабан додайте одну склянку соди, можна ще кілька крапель ефірної олії. Виберіть найдовший режим прання з високою температурою води та запустіть.

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