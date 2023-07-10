Вапняний наліт із крана та душової лійки зникне за секунди: геніальний лайфхак

На поверхнях у ванній кімнаті часто з’являється наліт, але його легко позбутися

Крани, душові лійки та інші предмети у ванній кімнаті часто покриваються вапняним нальотом. Щоб очистити поверхні, необов’язково витрачати гроші на побутову хімію в магазині, є більш дієва альтернатива.

Позбутися вапняного нальоту на крані або насадці для душу допоможе один геніальний лайфхак. Все необхідне для нього точно знайдеться в будинку, пише Express.

Проти вапняного нальоту ефективно діє комбінація з двох підручних засобів: столового оцту та лимонної кислоти. Щоб очистити душову лійку, налийте розчин у герметичний поліетиленовий пакет, помістіть насадку туди і залиште в такому вигляді на 30 хвилин. Від вапняних відкладень після такого замочування нічого не залишиться.

Щоб видалити шар нальоту навколо кранів, змочіть рушник оцтом і оберніть навколо крана. Залишіть на годину, перш ніж змити. Блискучий вигляд крану гарантовано.

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