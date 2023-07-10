Набридливі комахи і близько не підлетять: чотири лайфхаки, як позбутися комарів на ділянці

Використовуючи ці поради, ви забудете про настирливих комах

Для багатьох відпочинок у літній період супроводжується боротьбою з дрібними набридливими комарами. Особливо часто небажаних комах можна зустріти на дачних ділянках. Щоб позбутися їх, спочатку потрібно зробити некомфортну для їхнього проживання обстановку.

"Телеграф" розповідає про кількох лайфхаків, які допоможуть боротися із комарами.

Обмежте доступ до води

Стояча вода є ідеальним місцем для розмноження комарів. Щоб цього не допустити, накрийте бочки або інші наявні ємності для поливу ділянки кришками. Позбавтеся рідини в інших ємностях: відрах, лійках, садових фігурках, тазиків та інших предметів, які використовуються рідко, але збирають вологу.

Слідкуйте за чищенням водойм та басейнів

Якщо на вашій ділянці є саморобний ставок, потрібно намагатися міняти у ньому воду щотижня. Якщо поміняти рідину не виходить, можна скористатися спеціальними біопрепаратами. Потрапляючи у воду, вони знищують личинки комарів та інших комах.

У випадку з басейном вода в ньому також завжди повинна бути чистою. Необхідно регулярно мити дно і стіни із засобами для чищення. Якщо з якихось причин басейн не використовується, його краще накрити тентом.

Висадіть ароматні рослини

Комарі не люблять яскраво виражених ароматів. Якщо посадити на своїй ділянці рослини, що виділяють стійкі та характерні запахи, це допоможе відгородитися від комарів. Наприклад, це може бути лаванда, базилік або чорнобривці.

Регулярно викошуйте траву

Не допускайте, щоб на ділянці з’являлися зарості. Скошуйте траву та бур’яни вздовж парканів та будівель, під чагарниками, а також деревами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відігнати комарів можна за допомогою звичайної кави. Один простий лайфхак із цим "засобом" допоможе забути про настирливих комах.