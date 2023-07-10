Залишитеся на кухні без помічниці: три поширені помилки, які "вб’ють" вашу мультиварку

Мультиварка значно спрощує життя

Для багатьох господарок мультиварка на кухні — незамінна річ, тому що з її допомогою можна швидко приготувати різні та смачні страви. Але ще її необхідно правильно чистити, а також не робити ряд помилок, які найчастіше призводять до поломки побутової техніки.

Експерти в матеріалі Pixelinform назвали три основні помилки, які можуть "вбити" вашу кухонну помічницю, тому що немало важливу роль відіграє те, як техніка використовується і де на кухні вона розташована.

Як не можна використовувати мультиварку

Перша помилка

Експерти кажуть, що мультиварку вкрай не рекомендується ставити поряд з раковиною, бо потрапляння вологи може спричинити її пошкодження, зокрема спровокувати замикання.

Друга помилка

Деякі господині залишають кришку мультиварки відкритою під час приготування страв, але так не варто робити. Ви налаштовуєте певний режим та програму, зберігаючи необхідний тиск та повну герметичність, тому відкрити пару разів і перемішати продукти можна, але основний процес приготування повинен проходити під закритою кришкою.

Третя помилка

Багато господинь після використання, забувають вимкнути мультиварку з розетки. Але слід памятати, що може статися перепад напруги і ваша техніка просто вийде з ладу.

"Телеграф" писав раніше, які помилки під час прання можуть зіпсувати ваші речі. Господиням розповіли, що робити категорично не можна.