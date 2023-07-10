Неймовірний трюк: продукт із косметички видалить подряпини на авто

За допомогою простої процедури можна замаскувати подряпини на кузові та не їхати на СТО

На поверхні авто рано чи пізно з’являються подряпини. Зазвичай невеликі пошкодження кузова з’являються через неуважність водія. На щастя, маленькі подряпини можна замаскувати самотужки за допомогою доступних засобів.

Для цього знадобиться лише лак для волосся. Трюком із його використанням поділився блогер La Ordenatriz у TikTok.

Процедура дуже проста. Вам потрібно не шкодуючи нанести лак на подряпину, а потім протерти це місце ганчіркою. Через кілька секунд, як за помахом чарівної палички, подряпина почне зникати.

Блогер попереджає, що цей трюк працює тільки в тому випадку, якщо подряпина не надто глибока (тобто не досягла ґрунтовки).

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