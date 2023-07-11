Що нанести на шкіру, щоб комар і близько не підлетів: народні засоби

Більше жодна комаха до вас не підлетить і не вкусить

Не тільки люди, що живуть на дачах, а й жителі міст зазнають незручностей від комарів, хоча меншою мірою. Через це з’явилося безліч продуктів, які, за словами виробників, призначені для боротьби з цими комахами, що харчуються кров’ю. Однак не всі з них такі ефективні.

Перевірені народні засоби часто рятують людей, пише cpykami. Щоб гарантовано захиститись від комарів, рекомендується застосовувати один із двох натуральних методів.

Як захиститися від комарів

Камфорна олія, яке можна придбати в аптеці в маленьких флакончиках, є одним з найпопулярніших народних засобів. Єдиним недоліком його використання є те, що через його текучу структуру його застосування може бути незручним. З усім тим, після нанесення цієї олії на шкіру, вам буде гарантовано відсутність комарів протягом 30 хвилин.

Ще один прийом, який вважається ефективним, полягає у приготуванні настоянки гвоздики на горілці. Для цього потрібно взяти маленьку баночку, покласти в неї пакетик гвоздики і залити горілкою. Після цього помістіть баночку в темне місце і час від часу збовтуйте суміш. Через 10-14 днів перелийте настоянку у флакон з розпилювачем, додайте трохи води та використовуйте кожні пів години, наносячи на відкриті ділянки шкіри.

Раніше "Телеграф" писав, як садівникам позбутися мурах у саду, а також поділився ефективним способом запобігання появі мошок, тарганів і комарів у житлі.