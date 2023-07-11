Як захистити крупи та сухофрукти від шкідників: скористайтесь парочкою народних засобів

Найкращий варіант зберігання сипких продуктів – скляні баночки

Часто в ємностях, де господині звикли зберігати крупи, а також сухофрукти, горіхи та спеції, заводиться моль, борошняні хрущаки та інші дрібні жучки. Вони не кусаються, але знатно псують ваші запаси. І щоб цього не відбувалося, варто вжити необхідних заходів.

Експерти у матеріалі Apostrophe поділилися лайфхаками та розповіли, які народні засоби слід додати у ємності, щоб захистити продукти від шкідників.

Як правильно зберігати крупи та сухофрукти

Щоб відлякати дрібних жучків і не дозволити їм нашкодити вашим запасам, покладіть у баночки гвоздику та лавровий листок, тому що вони діють як природні репеленти для жучків на кухні. Також у контейнери можна додати пару свіжих зубчиків часнику, тому що його запах відлякує шкідників.

Ще один спосіб — налийте в банку 250 мл води і змішайте з однією столовою ложкою оцту. Цей розчин потрібно залишити на поличці, в якій зберігаються крупи, протягом 1-2 місяців жуки уникатимуть цього місця.

Експерти радять зберігати крупи у герметичних скляних, пластикових чи металевих контейнерах. Також можна забрати сухі продукти в холодильник : жучки люблять тепло і не розмножуються в холоді.

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