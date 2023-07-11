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Геніальний трюк збереже плиту чистою: потрібен лише один підручний матеріал

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Плита має бути чистою
Плита має бути чистою. Фото Freepik

Слідкуйте за порядком на печі, адже від цього залежить гігієна приготування їжі

Прибирання на кухні потребує зусиль: потрібно впоратися з липким жиром на поверхнях, а найголовніше – очистити плиту. Варильна панель може забруднитись за лічені хвилини після того, як ви її помили, проте є спосіб це виправити.

Незвичайний лайфхак допоможе зберігати чистоту кухонної плити якнайдовше. Про дієвий метод розповідає видання The Sun.

Для геніального трюку з плитою, який захистить її від забруднень, знадобиться лише один підручний матеріал. Фольга, як виявилося, може стати в нагоді не тільки в запіканні різних страв у духовці, а й легко використовується з метою прибирання.

Все, що вам потрібно зробити, це застелити вашу варильну поверхню фольгою. Хоча зовнішній вигляд приладу може бути трохи сумнівним, цей метод є чудовим способом уникнути попадання крихт через свіжовичищені решітки.

Раніше "Телеграф" ділився іншими корисними лайфхаками, які спростять прибирання на кухні. Часте джерело бактерій та сміття у цій кімнаті – витяжний вентилятор. Однак простий спосіб дозволить відмити витяжку дуже швидко й ефективно.

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#Плита #Лайфхак #Піч