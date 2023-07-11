Що покласти в лоток пральної машини, щоб "витягнути" весь багаторічний бруд

На вашій кухні точно є ця м’яка річ

Пральна машина — один із найпопулярніших пристроїв для побутового використання в домашніх умовах. Для того, щоб вона працювала бездоганно, необхідно не тільки дотримуватись правил делікатного прання, а й регулярно очищати відсік для порошку та гелю. У цьому лотку може утворюватися пліснява, яка, змішуючись із мийними засобами, може потрапити на ваш одяг.

Тривалість роботи пральної машини насамперед визначається доглядом. Наприклад, регулярне чищення лотка пральної машини полегшується при використанні звичайної губки для миття посуду. Про це пише cpykami.

Як почистити лоток пральної машини

Для швидкого очищення лотка пральної машини слід відокремити тверду частину губки. Потім помістіть м’яку частину губки в лоток і налийте на неї білизну або засіб для чищення унітаза. Залиште губку в лотку щонайменше на 30 хвилин, після чого ретельно промийте лоток водою. Ви побачите результат відразу: лоток стане неймовірно чистим, зникне пліснява та відкладення від прального порошку.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо в пральну машину класти білий рис. Він чудово вбирає вологу, тому завдяки йому вирішується одна з головних проблем пристрою.