Не залишиться і сліду: ефективні та швидкі способи, як відіпрати плями від кави на одязі

Так само як швидко пляма з’явилася, так само швидко вона і піде

Багато людей не уявляють свій день без філіжанки кави, проте частенько, через те, що напій п’ється поспіхом, трапляються такі неприємні ситуації, як розлита кава. Це прикро, тому що ці непривабливі плями іноді бувають стійкими. Їх важко позбутися, але це можливо.

Існують натуральні засоби для ефективного видалення кавових плям, про які ви не могли знати, пише портал santeplus. Вони зможуть розв'язати проблему в найкоротший термін. Крім того, вони економічні та доступні кожному.

Як вивести плями кави з одягу

Перший спосіб — змішайте дві рівні частини оцту та холодної води. Налийте розчин на пляму і залиште на кілька хвилин, перш ніж покласти річ у пральну машину.

Другий спосіб – змішайте 1 літр оцту, 1 літр холодної води та половину чайної ложки прального порошку. Коли розчин стане однорідним, нанесіть його на пляму. Акуратно потріть, щоб не пошкодити тканину, та промийте холодною водою.

Ще одна порада: плями від кави можна видалити за допомогою білої зубної пасти (не кольорової). Нанесіть невелику кількість на місце, де пролилася кава, акуратно потріть і змийте холодною водою. Повторіть операцію щонайменше двічі, поки плями повністю зникнуть.

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