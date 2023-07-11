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Позбавить цвілі та виведе всі плями: цей засіб з аптеки творить дива

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
freepik.com

Несподівані способи використання перекису водню під час прибирання

Перекис водню зазвичай використовується для обробки ран. Але цей засіб чудово справляється з найсильнішими забрудненнями у будинку. Якщо знати, в яких випадках і як правильно використовувати перекис водню в побуті, можна уникнути використання покупної хімії.

Про те, як перекис можна використовувати у щоденному прибиранні, пише Informacion.

1. Видалення плісняви. Перекис водню — непримиренний ворог цвілі та вологості. Якщо у вас є проблеми з конденсатом у ванній, кухні або спальні, просто нанесіть перекис водню на уражені ділянки, потріть щіткою і промийте вологою тканиною. Цвіль зникне.

2. Очищення холодильника. У холодильнику накопичуються неприємні запахи та бактерії. Для його дезінфекції та усунення неприємних запахів змішайте перекис водню з водою в рівних частинах та використовуйте для очищення стінок, решіток, полиць та ящиків холодильника.

3. Очищення каструль та сковорідок. Якщо на ваших каструлях та сковорідках є забруднення, які важко видалити, перекис водню впорається з ними. Змішайте 1/3 столової ложки перекису водню з харчовою содою, щоб вийшла паста. Нанесіть цю суміш на внутрішню та зовнішню поверхні посуду та потріть губкою з використанням гарячої води.

4. Очищення обробних дощок. Дерев’яні дошки – ідеальне місце для розмноження бактерій. Щоб продезінфікувати їх, вимийте дошки як завжди, а потім розпорошіть на них перекис водню. Після цього добре просушіть їх.

5. Очищення губок та мочалок. Кухонні губки – це справжні гнізда бактерій. Періодично замочуйте їх на годину в розчині перекису водню та гарячої води у рівних пропорціях. Після процедури просушіть губки на свіжому повітрі.

6. Миття вікон та дзеркал. Розпорошіть перекис водню на поверхню і протріть її газетою або папером. Поверхня буде сяяти від чистоти.

7. Видалення плям на одязі. Нанесіть на пляму трохи перекису водню, залиште на 30 хвилин, а потім змийте. Для посилення ефекту додайте перекис водню у відсік пральної машини під час прання білих речей.

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#Прибирання #Перекис водню #Лайфхак