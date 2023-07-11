Фарба не знадобиться: як за лічені хвилини приховати сивину

Сиве волосся легко зафарбувати натуральними засобами

Поява сивини — абсолютно природний процес, який відбувається з кожною людиною. І якщо хтось зовсім не переживає через її появу, то інші люди намагаються приховати сиве волосся. І для цього існує маса засобів.

Щоб замаскувати сивину, переважно використовується фарба для волосся. Але є й натуральні засоби, які можуть приховати її.

Як зафарбувати сиве волосся: народний засіб

Існує кілька натуральних засобів, які можуть пофарбувати сивину у темний колір. Але більш ефективним є чорний чай або міцна кава, пише Elespanol.

Приготуйте чашку чорного чаю або міцної кави та дайте йому охолонути.

Вимийте волосся, як завжди, і промийте його чистою водою.

Налийте чай або каву на волосся та обережно помасажуйте шкіру голови, щоб рідина покрила всі волосинки.

Залишіть чорний чай або каву на волоссі щонайменше на хвилину.

Промийте волосся теплою водою і висушіть його.

Цей метод допоможе тимчасово затемнити сивину внаслідок дії натуральних пігментів, присутніх у чаї та каві. Але це тимчасовий ефект. Колір світлітиме з кожним миттям голови.

Чим ще зафарбувати сиве волосся

Крім полоскання чорним чаєм або міцною кавою, є й інші засоби, щоб тимчасово затемнити сиве волосся. Ці домашні методи маскування сивини можуть для когось і не спрацювати, а результати можуть відрізнятися в залежності від типу волосся і кольору сивини.

Перш ніж використовувати той чи інший метод, переконайтеся, що у вас немає алергії на будь-який компонент!

Натуральні трави

Суміш натуральних трав також може бути дуже хорошим варіантом для затемнення сивого волосся. Заваріть листя шавлії та розмарин у гарячій воді. Дайте суміші настоятися протягом години, потім процідіть. Нанесіть суміш на волосся і залиште щонайменше на годину, потім вимийте волосся.

Імбир та вода

Вам знадобиться тертий імбир та дві чашки води. Нагрійте воду, додайте столову ложку тертого імбиру та дайте покипіти близько 15 хвилин. Процідіть розчин і дайте йому охолонути.

Коли рідина охолоне, нанесіть її на волосся, помасажуйте. Змийте засіб за 30 хвилин.

Ромашка та куркума

Ця суміш рекомендується людям, у яких русяве або світле волосся.

Доведіть воду до кипіння, а потім додайте ромашку та три маленькі ложки куркуми. Вимкніть вогонь і дайте рідині охолонути протягом 20 хвилин. Використовуйте цю суміш як ополіскувач після звичайного миття голови. Обов’язково масажуйте шкіру голови для досягнення найкращих результатів.

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