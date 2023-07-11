Два простих інгредієнти позбавлять вас від мух у будинку: перевірений лайфхак

Саморобна пастка точно відлякає мух

Влітку набридають не тільки комарі та їх укуси, а й настирливі мухи, які залітають через найменшу щілину. Існує безліч спреїв, липких стрічок або інших пасток від мух, але щоб не йти за ними в магазин, можна зробити приманку самостійно.

Для цього способу навіть не знадобляться покупні хімічні препарати виключно натуральні інгредієнти. На порталі Pixel крок за кроком розповіли, як змайструвати пастку, з якої мухи точно не зможуть вибратися.

Для цього вам знадобиться півлітрова або літрова банка, в яку потрібно налити 300 мл оцту та додати трохи рідкого мила. Добре перемішайте всі інгредієнти, щоб утворилася піна.

Далі накрийте горло банки харчовою плівкою або поліетиленовим пакетом і надійно закріпіть (наприклад, резинкою). Далі зробіть кілька дірок в імпровізованій кришці. Вони мають бути такого розміру, щоб могла поміститися муха.

Поставте готову пастку на вікні, і ви будете здивовані, адже жодна муха не зможе пролетіти повз і обов’язково потрапить до неї. Вибратися назад комаха вже не зможе.

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