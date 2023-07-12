Найголовніша помилка: чому мокрі речі не можна надовго залишати всередині пральної машини

Здавалося б дрібниця, але може принести господаркам додаткові проблеми

Під час процесу прання важливо враховувати багато нюансів, тому що можна зробити помилки, які зіпсують ваші речі. І однією з найпоширеніших є забування мокрого одягу в барабані. Здавалося б, що це дрібниця, але насправді вона здатна принести господаркам зайвий клопіт.

Експерти у матеріалі TSN розповіли, чому не варто на довгий час залишати випрані речі усередині пральної машинки та як діяти, якщо вони пролежали там цілу ніч.

Чому не можна залишати випрані речі в машинці

Мокрий одяг, залишений на понад 10-11 годин у машинці, може залишити неприємний запах на речах, вони почнуть смердіти, тому доведеться повторно запускати процес прання. Та й від такої звички може серйозно постраждати побутова техніка, оскільки вологе та тепле середовище – це ідеальне місце для розмноження бактерій. На стінках пральної машинки може утворитися пліснява та інші бактерії.

Більше того, машинка через це почне частіше ламатися та вимагати ремонту. У барабані також з’явиться неприємний запах, якого досить складно позбутися, а прати речі в таких умовах стане протипоказаним.

Якщо ваші речі все ж таки засмерділися у воді, потрібно знову їх випрати при високій температурі, а після закінчення процесу протерти барабан лимонною кислотою і витерти насухо всі гумки, які є всередині пральної машини.

"Телеграф" писав раніше, з чим перед пранням необхідно замочити одяг, щоб він став білим. Хазяйкам підказали надійний лайфхак.