З’являться білі плями та подряпини: чим у жодному разі не можна мити ламінат

Деяка "хімія" може серйозно зашкодити

Попри те, що ламінат не вимагає особливого догляду, хочеться, щоб він завжди блищав і залишався чистим. Але є низка засобів, які категорично не можна використовувати для миття такого покриття, тому що його миттєво можна зіпсувати і тоді у вас з’явиться додатковий клопіт.

Експерти в матеріалі Apostrophe розповіли, яку "хімію" не можна використовувати в процесі чищення ламінату, якщо хочете уникнути подряпин та білих плям на підлозі.

Якими засобами не можна мити ламінат

Насамперед, відмовтеся від аерозолів, тому що в їх складі є аміак, а ця речовина при регулярному використанні може стерти захисний шар, нанесений поверх ламінату. Також не використовуйте "агресивні" засоби, які містять абразивні частинки, тому що вони здатні залишити мікродрапини на ламінаті та погіршити зовнішній вигляд покриття, а це негативно вплине на його термін служби.

Крім цього, експерти не рекомендують використовувати побутову хімію, у складі якої є сильні кислоти, інакше руйнується захисно-декоративний шар. І навіть звичайною водою з милом не можна протирати ламінат, бо вода під крана — лужна і може залишити на покритті білі плями. А через це ламінат може потемнішати.

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