Результат перевершить усі очікування: прості та ефективні лайфхаки, як очистити біле взуття

Ці продукти повернуть вашому взуттю бездоганний білий колір

На літо біле взуття — це відмінний варіант, адже вони адаптуються до всіх стилів, від спортивного до повсякденного. Однак є невелика проблема: біле взуття має тенденцію дуже швидко бруднитися.

Щоб їх очищення не перетворилося на справжнє катування, портал santeplus ділиться надійними порадами щодо відновлення осяяної білизни вашого взуття. За допомогою цих натуральних інгредієнтів, іноді навіть несподіваних, ви отримаєте швидкий та ефективний результат.

Як почистити біле взуття

Зубна паста

Зубна паста рекомендується для чищення підошви білого взуття. Просто нанесіть трохи зубної пасти (бажано повністю білої) на стару зубну щітку, якою ви більше не користуєтеся, і добре почистьте підошви та краї взуття. Ретельно протріть брудні ділянки, які пожовкли.

Харчова сода

Для тканинного взуття одним із найбільш ефективних способів є вибір харчової соди. Цей чудодійний порошок, відмінно підходить для видалення плям, що важко виводяться, як на шкіряних матеріалах, так і на гумових підошвах. Змішайте 2-3 чайні ложки харчової соди зі 100 мл теплої води. Змоченою в цьому розчині ганчіркою добре протріть взуття. Наприкінці можна промити тканиною, змоченою у чистій воді.

Дитячий шампунь

Дитячий шампунь відомий своєю надзвичайною м’якістю, тому він ідеально підходить для взуття, яке особливо чутливе до текстури та матеріалу. Якщо йдеться про тканинне взуття, можна застосувати розчин, що складається з води та шампуню. Потріть поверхню зубною щіткою. Якщо це шкіряне взуття, просто змочіть тонку тканину в склянці води, до якої ви додали 2-3 краплі шампуню, і легко очистьте її.

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