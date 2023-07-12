Плями від червоного вина зникнуть миттєво: геніальний трюк

Ці поради дозволять вам легко видалити пляму, не пошкодивши одяг

Різні бувають ситуації, і іноді під час їжі можна забруднити свій одяг. Наприклад, розлити на блузку чи сукню вино. Якщо ви не вживете заходів відразу, пляма може висохнути, і видалити її буде складніше. Проте під рукою є продукти, які допоможуть позбутися таких плям, чи то свіжі чи вкриті кіркою.

Якщо ви забруднили одяг червоним вином, вам нема про що турбуватися, пише портал santeplus. Існує кілька хитрощів і хитрощів, які ефективні при очищенні одягу від подібних плям.

Як вивести плями від вина з одягу

Сіль

Для цього типу плям можна використовувати сіль. Просто посипте винну пляму сіллю та залиште на кілька хвилин. Видаливши сіль щіткою з м’якою щетиною, ви побачите, що пляма зникла. Зазначимо, цей трюк працює, тільки якщо пляма ще свіжіша.

Перекис водню

Якщо пляму важко видалити, змішайте в рівних частинах рідкий мийний засіб з перекисом водню. Покрийте пляму цією сумішшю і обережно потріть.

Біле вино

Біле вино дуже ефективно бореться із плямами від червоного вина. Для цього просто змочіть пляму невеликою кількістю білого вина. Залишіть на кілька хвилин і промийте одяг.

Крем для гоління

Якщо пляма від вина засохла і покрита кіркою, нанесіть на пляму трохи крему для гоління пальцями, не втираючи і дайте засобу подіяти. Все, що вам потрібно зробити після, це випрати одяг в машині.

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