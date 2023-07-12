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Плями від червоного вина зникнуть миттєво: геніальний трюк

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Бажано відразу замочити пляму, щоб вона не засохла
Бажано відразу замочити пляму, щоб вона не засохла. Фото pexels.com

Ці поради дозволять вам легко видалити пляму, не пошкодивши одяг

Різні бувають ситуації, і іноді під час їжі можна забруднити свій одяг. Наприклад, розлити на блузку чи сукню вино. Якщо ви не вживете заходів відразу, пляма може висохнути, і видалити її буде складніше. Проте під рукою є продукти, які допоможуть позбутися таких плям, чи то свіжі чи вкриті кіркою.

Якщо ви забруднили одяг червоним вином, вам нема про що турбуватися, пише портал santeplus. Існує кілька хитрощів і хитрощів, які ефективні при очищенні одягу від подібних плям.

Як вивести плями від вина з одягу

  • Сіль

Для цього типу плям можна використовувати сіль. Просто посипте винну пляму сіллю та залиште на кілька хвилин. Видаливши сіль щіткою з м’якою щетиною, ви побачите, що пляма зникла. Зазначимо, цей трюк працює, тільки якщо пляма ще свіжіша.

  • Перекис водню

Якщо пляму важко видалити, змішайте в рівних частинах рідкий мийний засіб з перекисом водню. Покрийте пляму цією сумішшю і обережно потріть.

  • Біле вино

Біле вино дуже ефективно бореться із плямами від червоного вина. Для цього просто змочіть пляму невеликою кількістю білого вина. Залишіть на кілька хвилин і промийте одяг.

  • Крем для гоління

Якщо пляма від вина засохла і покрита кіркою, нанесіть на пляму трохи крему для гоління пальцями, не втираючи і дайте засобу подіяти. Все, що вам потрібно зробити після, це випрати одяг в машині.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо французькі господині додають у пральну машину сіль. А ще ми писали, як швидко позбутися плям поту на одязі.

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