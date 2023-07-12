Краще кубиків льоду: як довше зберегти напій у пляшці прохолодним

Ефективний метод зберегти воду холодною навіть у найспекотніший день

У спекотний день хочеться вгамувати спрагу холодним напоєм. Якщо носити воду у пляшці із собою, вона швидко нагрівається, а доданий лід швидко тане. Є простий спосіб зберегти воду холодною довше.

Звичайно ж, можна заморозити напій прямо в пляшці. Але може статися так, що коли з’явиться бажання вгамувати спрагу, води в пляшці, що розтанула, буде всього лише на один ковток. Якщо додати в пляшку кубики льоду, вони швидко розтануть і вода не буде такою холодною. Блогер з TikTok поділилася зручнішим способом.

Вона наповнює пляшку водою наполовину і потім кладе її в морозильну камеру в горизонтальному положенні. За кілька годин вона дістає пляшку, половина якої заповнена льодом і доливає туди воду кімнатної температури. Додана рідина відразу охолоджується.

Перевага цього методу полягає в тому, що в пляшці є достатньо холодної води і в спеку вона не так швидко нагрівається.

Раніше "Телеграф" ділився хитрощами, які допоможуть освіжити повітря у квартирі без кондиціонера.