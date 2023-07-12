Що робити, якщо в ящику пральної машини з’явилася пліснява: геніальний трюк, який розв'яже проблему за 5 хвилин

Це дуже ефективний прийом з очищення пральної машини

Якщо ваш одяг неприємно пахне навіть після прання, можливо це пов’язано з тим, що в контейнері для мийного засобу або кондиціонера для білизни є пліснява. На щастя, є багато хитрощів з очищення цих резервуарів.

Причиною скупчення плісняви може бути застій води в пральній машині, або там можуть накопичуватися залишки мийного засобу, пише santeplus. Розв'язати цю проблему можна за 5 хвилин, не використовуючи хімікатів.

Як позбутися плісняви з лотка для порошку в пральній машині

Завдяки в'язкому та антибактеріальному впливу оцет — це незамінний побутовий інгредієнт, який ідеально підходить для усунення подібних проблем. Щоб скористатися лайфхаком, змішайте невелику кількість кислого розчину з гарячою водою в невеликому тазі.

Використовуючи чисту серветку з мікрофібри, протріть брудний резервуар та залиште засіб на 5 хвилин. Потім промийте лоток і протріть чистою тканиною.

Також за допомогою цього розчину ви можете очистити ущільнення пральної машини, які також можуть містити плісняву.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо в пральну машину класти білий рис. Він чудово вбирає вологу, тому завдяки йому вирішується одна з головних проблем пристрою.