Як вибрати соковитий і стиглий кавун: поради, які не підведуть

Ці рекомендації допоможуть вибрати найсоковитішу і найсмачнішу ягоду

Про те, як правильно вибирати кавун, багато легенд. Одні стверджують, що чим більше смужок, там ягода солодша, а інші наполягають на тому, що купувати потрібно тільки "дівчаток", а не "хлопчиків", бо ті набагато смачніші.

Проте все набагато простіше. На порталі Useti розповіли, на що слід звертати увагу при виборі кавуна.

Перше — це плодоніжка, вона має бути сухою. Така ознака вказує на те, що кавуну більше не потрібна волога і він повністю дозрів. Сміливо купуйте.

Також слід звернути увагу на шкірку плода. Якщо на ній є пошкодження, то плід могли наситити різними хімікатами, щоб він швидше виріс. Усередині він може виявитися ще не стиглим, а також є ризик отруїтися цими добавками.

Крім того, шкірка кавуна має бути твердою і не повинна продавлюватись. У стиглого кавуна, як правило, шкірка пружна — відразу повертається на місце після натискання. В іншому випадку, якщо шкірка занадто м’яка, такий плід може бути перестиглим або удареним.

За аналогічним критерієм пружності шкірки можна придбати і стиглу диню. Також найкраще купувати кавуни та дині середнього розміру. Чим більший плід, тим більша ймовірність, що його зростання стимулювали нітратами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде в Україні із цінами на кавуни після підриву Каховської ГЕС. Експерти нагадали, що більшість баштанних культур вирощувалася саме в Херсонській області.