Не порветься і не втратить форму: як правильно прати взуття в пральній машині
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Не всі види взуття можна прати в машинці
Взуття ми носимо щодня. Рано чи пізно на ньому накопичується стільки забруднень, що звичайна щітка не справляється. Перед тим, як відправити взуття в пральну машину, потрібно з’ясувати, чи дійсно цей метод очищення буде відповідним.
Яке взуття не можна прати у машинці
Такий метод очищення точно не підійде для взуття зі шкіри. У процесі прання воно втратить форму, на ньому з’являться тріщини. За допомогою пральної машини не можна прати замшеве взуття. Воно теж втратить форму та зовнішній вигляд.
Небажано прати взуття з будь-якими механічними пошкодженнями та пару з великою кількістю декоративних елементів.
Як правильно прати взуття в машинці
Вийміть шнурки та устілки. Ці елементи потрібно прати руками.
Вимийте підошву за допомогою мила та щітки. Видаліть з неї камінчики та інші тверді предмети.
Щоб не пошкодити барабан, взуття краще прати в спеціальному мішечку. Його можна замінити старою наволочкою.
Для прання взуття виберіть тонкий режим та додаткове полоскання. Не перестарайтеся з миючим засобом і в жодному разі не використовуйте режим віджимання та сушіння. Вони можуть призвести до пошкодження техніки та взуття.
Раніше "Телеграф" розповідав, як ефективно очистити біле взуття.