Очищаємо ванну від жовтих плям: один засіб замінить дорогу "хімію"

Не забувайте проводити прибирання в рукавичках

Ванна вимагає особливого догляду, тому що згодом на ній може з’явитися іржа, наліт та жовті плями. І господаркам доводиться шукати варіанти, щоб ефективно позбутися проблеми. Але не варто поспішати купувати дорогу "хімію".

Експерти в Telegram-каналі "Смачно+" підказали рецепт простого засобу на основі двох натуральних компонентів, який допоможе повернути ванні білий вигляд. Потрібно лише докласти трохи зусиль.

Як очистити ванну від жовтизни

Щоб приготувати "диво-суміш", необхідно взяти 100 грамів розведеного столового або винного оцту з двома столовими ложками солі. Отриманий розчин слід нагріти до температури 50-65 градусів.

Після цього надягніть гумові рукавички і за допомогою губки або щітки нанесіть засіб на забруднені ділянки ванної. Залишіть суміш на 30 хвилин. Потім змийте залишки засобу проточною водою. Усі плями мають зникнути. За потреби варто повторити процедуру.

"Телеграф" писав раніше, як позбутися плісняви у ванній кімнаті. Експерти підказали простий, але дієвий метод.