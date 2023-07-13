Як визначити свіжість яєць у магазині: хитрощі, про які слід знати кожному

Вживання несвіжих яєць може стати причиною отруєння

Яйця – смачний, корисний, а тому й популярний продукт, за допомогою якого можна приготувати різноманітні страви. Але треба стежити, щоб товар був якісним, інакше є ризик отримати отруєння чи інші проблеми зі здоров’ям.

Експерти у матеріалі Styler поділилися кількома хитрощами, які допоможуть визначити свіжість яєць, не відходячи від прилавка магазину. Просто потрібно уважно оглянути продукт.

Як перевірити свіжість яєць

Перевірте шкаралупу

Якщо яйце свіже, то в нього буде злегка шорстка поверхня, якщо вона гладка і блискуча, то це говорить про те, що продукт залежався на полиці. Перевіряйте також, чи немає на шкаралупі дивних плям і наскільки вона тверда. Якщо шкаралупа легко продавлюється, яйце зіпсоване.

Потрясіть яйце

Струсіть яйце, якщо ви не почули сторонніх звуків, то можете сміливо купувати продукт — він свіжий. А ось легке хлюпання є ознакою зіпсованості товару.

Огляньте яйця при гарному освітленні

Якщо є можливість, варто піднести яйце до джерела яскравого світла і уважно оглянути його шкаралупу, на ній не повинно бути ніяких темних плям. В іншому випадку купувати продукт точно не варто.

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