Як підтримувати у своїй кімнаті чистоту та порядок: використовуйте правило "90/90"

Візуальний порядок можна навести лише за 10-15 хвилин

Свій будинок необхідно підтримувати в чистоті, адже це місце, де ви відпочиваєте, набираєтеся сил та відновлюєте енергію. Якщо в приміщенні буде брудно, то це негативно відбиватиметься на вашому емоційному стані. Звичайно, часу на те, щоб часто проводити повноцінне прибирання може не вистачати, але можна скористатися лайфхаком, який допоможе підтримувати чистоту.

Експерти в матеріалі The Minimalists поділилися правилом "90/90", яке допоможе звільнити простір від непотрібних речей і тим самим підтримувати порядок в кімнаті.

Як утримувати кімнату в чистоті

Суть цього правила полягає в тому, щоб позбавитися предметів і речей, якими ви рідко користуєтеся або не використовуєте їх взагалі. Для цього потрібно сісти і гарненько подумати, що вам потрібно, а що — давно ні. Якщо вам важко відразу це вирішити, тоді спостерігайте за собою. Речі, якими ви не користуватиметеся протягом 90 днів — явно зайві і від них час позбавлятися без жодного жалю. Але ви можете змінювати проміжок часу при введенні правила відповідно до ваших потреб та обставин.

Однак у правила "90/90" все ж таки є недолік, адже він не позбавить вас від брудної підлоги або посуду на кухні, тому періодично прибирати в цих місцях доведеться.

Експерти кажуть, що візуальний порядок у кімнаті можна навести лише за 10-15 хвилин. Протягом цього часу можна прибрати розкиданий одяг і покласти в шафу, сховати непотрібне взуття, а також розкласти по місцях дрібнички. Чим менше предметів розкидано навколо, тим чистіше здається простір.

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