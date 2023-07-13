Замочіть рушники в цьому розчині — і засмальцьованих плям як і не було
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Знадобляться лише два інгредієнти
Кожна господиня бажає мати бездоганну чистоту на кухні, тому потрібно докладати зусиль, щоби підтримувати чистоту в усіх місцях. Це відноситься і до кухонних рушників, які зазнають найбільшого навантаження при приготуванні їжі та митті посуду.
Є одна хитрість для зайнятої господині, пише cpykami. Для видалення застарілих жирних плям на рушниках достатньо використовувати лише два активні компоненти. Потрібно просто вимочити рушники у спеціальному розчині із солі та відбілювача.
Як вивести плями на рушниках
Візьміть дві столові ложки звичайної кухонної солі і три столові ложки кисневого відбілювача/засобу для видалення плям (без вмісту хлору) і насипте в таз. Покладіть в таз рушники і залийте окропом. Дозвольте рушникам повністю охолонути. Потім промийте їх проточною водою та оцініть результат.
Якщо залишаються деякі плями, повторіть процедуру, а потім відправте рушники в пральну машинку, щоб освіжити. Після першого замочування подивіться, яка стала вода — якщо вона стала каламутною, то більшість плям з рушників видалена.
Раніше "Телеграф" писав, як відбілити тюль за допомогою звичайної зеленки. Також ми розповідали, як відбілити постільну білизну за допомогою нашатирного спирту.