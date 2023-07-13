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Замочіть рушники в цьому розчині — і засмальцьованих плям як і не було

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кухонні рушники будуть як новенькі
Кухонні рушники будуть як новенькі. Фото Freepik

Знадобляться лише два інгредієнти

Кожна господиня бажає мати бездоганну чистоту на кухні, тому потрібно докладати зусиль, щоби підтримувати чистоту в усіх місцях. Це відноситься і до кухонних рушників, які зазнають найбільшого навантаження при приготуванні їжі та митті посуду.

Є одна хитрість для зайнятої господині, пише cpykami. Для видалення застарілих жирних плям на рушниках достатньо використовувати лише два активні компоненти. Потрібно просто вимочити рушники у спеціальному розчині із солі та відбілювача.

Як вивести плями на рушниках

Візьміть дві столові ложки звичайної кухонної солі і три столові ложки кисневого відбілювача/засобу для видалення плям (без вмісту хлору) і насипте в таз. Покладіть в таз рушники і залийте окропом. Дозвольте рушникам повністю охолонути. Потім промийте їх проточною водою та оцініть результат.

Якщо залишаються деякі плями, повторіть процедуру, а потім відправте рушники в пральну машинку, щоб освіжити. Після першого замочування подивіться, яка стала вода — якщо вона стала каламутною, то більшість плям з рушників видалена.

Раніше "Телеграф" писав, як відбілити тюль за допомогою звичайної зеленки. Також ми розповідали, як відбілити постільну білизну за допомогою нашатирного спирту.

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#Прання #Рушники #Лайфхак #Кухонні рушники