Замочіть рушники в цьому розчині — і засмальцьованих плям як і не було

Знадобляться лише два інгредієнти

Кожна господиня бажає мати бездоганну чистоту на кухні, тому потрібно докладати зусиль, щоби підтримувати чистоту в усіх місцях. Це відноситься і до кухонних рушників, які зазнають найбільшого навантаження при приготуванні їжі та митті посуду.

Є одна хитрість для зайнятої господині, пише cpykami. Для видалення застарілих жирних плям на рушниках достатньо використовувати лише два активні компоненти. Потрібно просто вимочити рушники у спеціальному розчині із солі та відбілювача.

Як вивести плями на рушниках

Візьміть дві столові ложки звичайної кухонної солі і три столові ложки кисневого відбілювача/засобу для видалення плям (без вмісту хлору) і насипте в таз. Покладіть в таз рушники і залийте окропом. Дозвольте рушникам повністю охолонути. Потім промийте їх проточною водою та оцініть результат.

Якщо залишаються деякі плями, повторіть процедуру, а потім відправте рушники в пральну машинку, щоб освіжити. Після першого замочування подивіться, яка стала вода — якщо вона стала каламутною, то більшість плям з рушників видалена.

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