Так підлогу ви ще не мили: навіщо додавати у відро піну для гоління

Засіб особистої гігієни допоможе навести лад у будинку

Миття підлоги — обов’язкова частина прибирання, яку не можна пропустити. Через те, що ця процедура вимагає витрати певних сил і часу, хочеться, щоб результат був помітним і радував око якомога довше. Щоб підлога блищала від чистоти деякі господині додають у відро з водою спеціалізовану покупну хімію, або народні засоби.

Якщо хочеться, щоб стики плитки на підлозі знову стали білими, підлога блищала, а в будинку був приємний аромат, спробуйте використовувати під час прибирання косметичний засіб, який є практично в кожній ванній. Як пише Informacion, разючого ефекту допоможе досягти піна для гоління.

Рекомендується додати піну для гоління у відро з водою і кілька разів протерти забруднені ділянки. Незабаром ви побачите, що бруд зійшов, шви між плиткою стали світлішими, а підлога блищить від чистоти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ще можна використовувати піну для гоління у побуті.