Жоден комар не залетить: проста порада, як захистити квартиру від надокучливих комах

Це простий засіб надійно захистити житло від комах

Влітку дискомфорт може доставляти не тільки спека в квартирі, а й комарі, які так і норовлять випити людської крові. Позбутися надокучливих комах можна як за допомогою покупних аерозолів, фумігаторів та інших засобів, так і за допомогою підручних засобів.

На порталі Рixel розповіли, як можна віднадити комарів від житла за допомогою лаврового листа. Натуральний засіб працюватиме не гірше за магазинний, в основі якого суцільна хімія.

Так, необхідно придбати фумігатор, але замість звичайних платівок потрібно вставити лавровий лист. Після цього приєднайте фумігатор до мережі — спеція буде повільно тліти, в результаті чого виділятиметься ефірна олія. Цей запах безпечний для людей, але не подобається комахам.

Такий простий засіб захистить житло від комарів та інших мошок як вдень, так і вночі. Крім того, лавровий лист коштує в рази дешевше за репеленти, а отже дозволить заощадити кошти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як позбутися комарів на ділянці. Важливо зробити некомфортну для їхнього проживання обстановку.