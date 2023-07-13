Саморобний засіб в одну мить очистить нержавіючу сталь: разючий ефект

Спробуйте цей лайфхак, щоб почистити предмети із нержавіючої сталі, і результат вас здивує

Предмети з нержавіючої сталі мають гарний вигляд в інтер’єрі. Особливо часто їх можна зустріти на кухні. З нержавіючої сталі виготовляють раковини, плити, посуд, елементи електричних приладів. Цей матеріал дуже практичний та відмінно підходить для щоденного застосування.

Єдині недоліки предметів із нержавіючої сталі — в процесі використання вони швидко тьмяніють і на них дуже добре видно сліди використання. На щастя, цю проблему можна вирішити за лічені секунди, якщо використовувати саморобний засіб для чищення.

Чим почистити предмети з нержавіючої сталі

Насамперед потрібно переконатися, що засоби для чищення, які ми збираємося використовувати, не зіпсують цей матеріал. Про це зазвичай пишуть в інструкції.

Для приготування засобу для чищення необхідно 120 мілілітрів води, 120 мілілітрів оцту і 12 крапель дитячої олії.

Для початку змішайте інгредієнти та залийте їх у ємність із пульверизатором. Нанесіть кілька крапель засобу на м’яку ганчірку та на виріб з нержавіючої сталі й протріть його. Коли закінчите, зачекайте кілька хвилин і протріть поверхню сухою ганчіркою.

Цей засіб ідеально очистить предмети з нержавіючої сталі та поверне їм колишній блиск.

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