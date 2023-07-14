Для чого потрібні додаткові отвори в кросівках: майже ніхто не знає, як їх використовувати

Це зовсім не дизайнерська забаганка

Практично на всіх парах кросівок біля шнурівки розташовуються додаткові отвори. Вони зроблені зовсім не заради краси, як здається на перший погляд, а несуть практичну користь.

Якщо спробувати просмикнути в ці отвори шнурки традиційним методом, то носити кросівки стає не дуже комфортно.

Насправді додаткові дірки у кросівках найчастіше використовують спортсмени. Ця деталь дозволяє максимально надійно та міцно зафіксувати стопу. Головне – правильно це зробити.

Як правильно використовувати додаткові отвори в кросівках

Насамперед потрібно зробити петельку повертаючи шнурок через останній отвір усередину кросівки.

Над язичком кросівка протягнути шнурок в петельку, що утворилася на протилежному боці шнурівки.

Міцно затягнути та зав’язати шнурки звичним способом на вузол або бантик.

Цей спосіб допомагає закріпити кросівок таким чином, що він практично стає частиною стопи та не відчувається. Коли під час занять спортом йде сильне навантаження на ноги, протягнуті через додаткові отвори шнурки дозволяють ногам менше втомлюватись. До того ж зменшується можливість натерти ноги.

При цьому деякі люди призвичаїлися використовувати ці отвори на кросівках, щоб фіксувати кінці шнурків.

Раніше "Телеграф" розповідав, для чого на взутті ззаду зроблено невелику петельку.