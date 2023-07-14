Нове слово у прибиранні: бурхлива суміш двох компонентів впорається з усім брудом

Оцет та кокосове масло допоможуть зробити будинок чистіше

Багато разів доведено, що для прибирання будинку не обов’язково використовувати дорогі хімічні препарати. Щоб навести лад, достатньо використовувати доступні продукти.

Ефективним засобом видалення багатьох видів забруднень є суміш оцту і кокосового масла. Оцет добре зарекомендував себе як антимікробний засіб, який чудово справляється з різними плямами. Кокосова олія діє як захисний засіб та природне мастило. Два компоненти разом є ефективним екологічно чистим засобом від бруду.

Видалення плям на змішувачах та раковині

Одним з найбільш ефективних застосувань цієї суміші є чищення кранів та раковин. Оцет та олія повністю видаляють залишки жорсткої води, плями та бактерії. Змочіть м’яку тканину цією сумішшю та обережно протріть уражені ділянки. Потім промийте та висушіть чистою тканиною. Змішувачі та раковини сяятимуть, як ніколи раніше.

Видалити наліт з дзеркала та скла

Ще однією визначною перевагою суміші оцту та кокосової олії є її здатність відштовхувати воду на таких поверхнях, як стінки душової кабіни та дзеркала. Змішайте оцет і кокосове масло у ємності з пульверизатором і розпорошіть розчин на потрібну поверхню. Протріть її чистою тканиною, щоб створити захисний шар. Плями від води зникнуть, а поверхня буде бездоганно чистою.

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