Позбутися неприємного запаху в туалеті можна за допомогою популярної спеції: отримайте солодкий та тонкий аромат

Натуральне рішення, яке не завдасть шкоди вашому здоров’ю

Звичайні засоби для чищення містять хімічні речовини, токсичні для навколишнього середовища і людини, тому натуральні лайфхаки залишаються здоровою та екологічною альтернативою. Тим більше, що найчастіше вони недорогі і вже є у кожному будинку.

Ці натуральні інгредієнти, які знаходяться в межах досяжності нашої кухні, є здоровою альтернативою догляду за туалетами, пише santeplus. Використання популярної спеції — гвоздики з іншими інгредієнтами, такими як харчова сода та ефірні олії, допомагає зробити натуральний розчин, який не піддається вони в туалеті.

Гвоздика має прямий вплив на неприємні запахи, що виходять із каналізації або навіть труб.

Як позбудеться неприємного запаху в туалеті

Вам знадобиться:

1 літр води

12 гвоздик

10 крапель ефірної олії гвоздики або іншого ароматизатора на ваш вибір

18 чайних ложок харчової соди

Змішайте ці інгредієнти у пляшці та поставте її у кут ванної, не закриваючи кришку. Таким чином, рідина поглине неприємний запах у кімнаті, поширюючи солодкий та тонкий аромат.

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