Скло духовки буде як із магазину: ефективні натуральні продукти для очищення техніки

Ретельного чищення один раз на місяць буде достатньо для підтримки чистоти

Після кількох використань скло духовки може забруднитись, на ньому можуть з’явитися сліди жиру та масляні плями. Для видалення стійких забруднень та коричневих плям слід регулярно очищати вікна духовки. Щоб видалити навіть стійкі плями і оптимально продезінфікувати скло ділиться ефективними натуральними продуктами для очищення.

Для позбавлення від бруду та догляду за вікнами духових шаф їх необхідно очищати після кожного використання, пише santeplus. Якщо ж ви вже пропустили збирання та плями засохли, то можна скористатися кількома лайфхаками.

Як очистити скло на дверцятах духовки

Вода та мийний засіб

Мийний засіб є ефективним засобом для чищення, яке очищає і дезінфікує різні поверхні. Щоб очистити вікна та змусити їх сяяти, ви можете просто протерти вікна губкою, змоченою миючим засобом та водою. Потім скористайтеся сухою тканиною, щоб видалити зайву воду. Цей очищувач також використовується для чищення внутрішньої частини духовки.

Паста з харчової соди та оцту

Харчова сода і оцет — засоби для чищення, які можуть бути дуже корисні для догляду за будинком. Щоб очистити скло духовки, зробіть пасту із харчової соди та невеликої кількості води, потім нанесіть її на всю скляну поверхню духовки. Зачекайте кілька хвилин, потім розпиліть оцет на поверхню. Залишіть на 10 хвилин, потім протріть губкою, щоб видалити жир та бруд. Потім використовуйте вологу тканину з мікрофібри, щоб промити та завершити очищення.

Раніше "Телеграф" писав, як ще можна очистити решітку духовки до блиску. Проста хитрість із звичайним пакетом заощадить час та сили. Також ми розповідали, як легко і без особливого клопоту почистити духовку до ідеального стану. Вам знадобиться лише один компонент.