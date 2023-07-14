Ви робите це неправильно: як потрібно зберігати хліб улітку, щоб він не зіпсувався

Ці поради допоможуть зберегти свіжість продукту якнайдовше

Хліб — це продукт, який псується за кілька днів, особливо влітку. У спекотну погоду стильні дерев’яні або пластикові хлібниці, а також холодильник не є підходящим місцем для зберігання хлібобулочних виробів.

Як правильно зберігати влітку хліб, щоб він не зіпсувався і не втратив своєї свіжості, розповіли на порталі Mirror. Виявляється, за високих температур саме хліб псується найшвидше.

Хліб не рекомендують зберігати в хлібницях із будь-якого матеріалу, особливо свіжий. Також не можна класти його в холодильник через наявність вологи — хлібу потрібне сухе місце, інакше може розвинутися пліснява. Крім того, при температурі близько 0 градусів або нижче волога збирається на кірці хліба, а потім випаровується з неї. Це може змінити смак і навіть вагу хліба.

Також не можна зберігати хліб у пакетах — поліетиленових та паперових. В них немає циркуляції повітря, що дуже важливо задля збереження свіжості хлібобулочного виробу. Крім того, пакети уповільнюють процес висихання хліба, через що накопичується волога і може розвинутися пліснява та мікроби.

Влітку хліб найкраще зберігати в керамічному чи глиняному посуді. Такий матеріал пропускає повітря, не утримує вологу та хліб довше залишається свіжим.

Якщо ж ви відрізали шматочок хліба, то найкраще зберігати його зрізаною стороною донизу, щоб він довше зберігав свіжість.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зберігати консервацію у квартирі. Якщо робити це неправильно, продукти можуть зіпсуватися.