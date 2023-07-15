Навіщо наливати ацетон у каву: працює навіть краще "хімії"
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Потрібно лише бюджетні інгредієнти
Нічого не зрівняється з відчуттям, коли ваша оселя завжди прибрана і в ній приємно пахне. Якщо ванна кімната і кухня блищать, ваш дім преображається, і ви можете спокійно розслабитися, прийняти ванну, не турбуючись про те, як відмити скло в душі або очистити кран у ванній кімнаті.
Це незвичайний, але вкрай ефективний засіб для очищення, демонструє таку ж ефективність, як і дорогі хімічні препарати, що продаються в магазинах. Компоненти, необхідні для приготування, доступні практично в кожному домі, та й не коштують великих грошей. Про це пише cpykami.
Як приготувати засіб для чищення
З’єднайте одну столову ложку кави, чотири столові ложки гарячої води, дві столові ложки рідини для зняття лаку з ацетоном і чотири столові ложки рідкого мила для миття посуду. Вилийте отриману суміш у розпилювач. Розпорошіть її на раковині, змішувачі, в туалеті, на ванні та на брудному посуді. Цей очисний засіб чудово видаляє нагар, жир, вапняний наліт і будь-який інший бруд.
Раніше ми розповідали, як приготувати засіб для чищення на основі зубної пасти. Також "Телеграф" писав, як почистити раковину до блиску.