Щоб не тупила: дідівський спосіб заточування лопати

Забудьте про напильник і болгарку

Тупа лопата призводить до збільшення трудовитрат, особливо при викопуванні картоплі, тому багато дачників намагаються загострити її, використовуючи доступні інструменти. Найбільш поширеними з них, застосовуваними для досягнення цієї мети, є напилок та електричний різьбяр, проте їх ефект не довгостроковий.

Застосування напилка не призводить до досягнення бажаного результату, а болгарка занадто сильно вкорочує багнет. Існує дідівський метод, який ефективно допомагає досягти гостроти городньої лопати. Про це пише pixelinform.

Як ув’язнити лопату

Ковалі, які створювали з металу чудові вироби, використовували метод "накльоп". Для того, щоб загострити лопату, використовуємо ковадло і молоток для видалення тупої кромки. Замість ковадла можна використовувати звичайний камінь.

Декілька ударів молотка відновлюють гостроту краю лопати. Цікаво, що після такої обробки багнет повільніше тупиться. Важливо стукати по краю металу лише плоскою частиною молотка, без нагрівання багнета. Також необхідно уникати надмірної сили, щоб не пом’яти лопату.

Зазначимо, що рік у рік дачники стикаються з неприємною ситуацією, коли посаджені овочеві культури атакує колорадський жук. Раніше "Телеграф" писав, як позбутися колорадського жука.