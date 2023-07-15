Жодна муха не підлетить: як позбутися надокучливих комах

Ці лайфхаки позбавлять однієї з найпоширеніших літніх проблем

Влітку здається, що мухи всюдисущі. Вони так і намагаються залетіти на кухню або інші кімнати та не дають спокійно відпочити на свіжому повітрі. На щастя, є прості, але ефективні способи позбутися цих комах.

Для боротьби з настирливими мухами знадобляться засоби, які є у кожному будинку, або які легко та недорого можна купити у магазині.

Мішок з водою

Потрібно наповнити прозорі поліетиленові пакети водою, зав’язати та повісити на одвірки, стелю, полиці або колони.

Вважається, що світло, що відображається у воді, створює візуальний ефект, який дуже сильно впливає на очі мух і змушує їх відлітати з цього місця. Аналогічне явище спостерігається з підвісними компакт-дисками, які зазвичай використовуються для відлякування комах та птахів.

Лимони та гвоздика

Лимон потрібно розрізати на часточки та кожну проткнути гвоздиками. Шматочки лимона з ароматною спецією потрібно розкласти біля вікон, полиць, столів та стільниць. Специфічний аромат відлякуватиме мух.

Яблучний оцет

Мухи люблять різкі запахи, і оцет дуже ефективно вбиває їх. Це продукт, який можна використовувати для створення мухолівки.

Якщо ви не переносите запаху оцту, його можна замінити на цукрову воду. Таку пастку рекомендується використовувати на терасах та під час відпочинку в саду.

Горілка

Ще один засіб — налити в ємність трохи горілки та розставити по різних кімнатах. Її сильний запах допомагає відлякувати мух, і є набагато ефективнішим методом, ніж може здатися.

Ароматичні рослини

Один з кращих способів запобігти проникненню мух в будинок — це розмістити навколо ароматичні рослини, які відлякують комах. Це цитронелла, шавлія, календула, лавр, базилік, м’ята, лаванда, розмарин, полин та м’ята.

Липкий папір

Потрібно нарізати на не дуже тонкі смужки пергамент або паперовий пакет. У кожній смужці потрібно зробити невеликий отвір, а потім просмикнути через нього мотузку.

У каструлі потрібно нагріти склянку води, додати склянку цукру та три столові ложки меду та варити на середньому вогні, помішуючи, поки не вийде липка суміш. Суміш, що вийшла, вилити в тарілку і просочити смужки. Після цього смужки потрібно розвісити біля вікон та дверних отворів.

Молоко, цукор та перець

Ще одна проста і дуже ефективна пастка — використання приманки з молока, цукру та перцю. Для цього достатньо нагріти на повільному вогні близько 500 мл молока разом із чотирма столовими ложками цукру та трьома столовими ложками перцю, час від часу помішуючи, щоб інгредієнти ідеально поєдналися один з одним.

Через 15 хвилин суміш потрібно розлити по невеликих ємностях та розмістити їх по всьому будинку. Мухи потраплятимуть у пастку, а вибратися з неї вже не зможуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, які засоби ефективно позбавляють комарів.