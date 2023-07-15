Пісок із пляжу не прилипне до тіла: скористайтеся однією хитрістю

За допомогою цього лайфхака ви забудете про проблему з налиплим дратівливим піском на тілі

Побічним явищем відпочинку на пляжі є пісок, який мало того, що потрапляє на взуття, речі, в сумки, але й налипає на тіло. Цей фактор завдає дискомфорту. Але, на щастя, є хитрощі, які можуть мінімізувати прилипання піску.

Насамперед треба розуміти, що пісок прилипає не лише через воду. Його так само притягує піт та сонцезахисний крем.

Найкращий спосіб зменшити кількість піску на тілі – це прийняти душ. Змийте пісок з ніг і тіла, витріть насухо і швидко взуйтеся, щоб не набрати багато піщин.

Але якщо в місці відпочинку немає можливості прийняти душ, скористайтеся тальком або дитячою присипкою. Це гідрофільна речовина, яка буде моментально вбирати вологу, а пісок тим часом обсипатиметься.

Тальк потрібно наносити так, щоб шкіра була максимально покрита, після чого трохи його розтерти. Ви побачите, як пісок та присипка миттєво обсипаються з тіла.

Присипкою можна посипати руки під час перекушування на пляжі, щоб піщинки ненароком не потрапили до рота.

Щоб звести до мінімуму прилипання піску до пляжного рушника використовуйте кондиціонер для білизни. Він діє як профілактичний захід. Після повернення з пляжу не рекомендується використовувати кондиціонер під час прання рушників.

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