Не піддавайте смартфон ризику: яких помилок при зарядці припускаються власники iPhone

Неправильна зарядка може стати причиною поломки гаджету

Щоб продовжити термін служби акумулятора свого смартфона, необхідно вимкнути певні функції, а також правильно заряджати iPhone. Виявилося, що власники гаджета досить часто роблять під час цього процесу помилки, наражаючи свого особистого "помічника" на багато ризиків.

Експерти в матеріалі Shefinds розповіли, що категорично не варто робити під час зарядки iPhone, щоб не зіпсувати батарею і цим самим продовжити термін його служби.

Помилки під час заряджання iPhone

Бувають випадки, коли власники заряджають смартфон не "рідним" зарядним пристроєм, а дешевими підробками, а це негативно позначається на акумуляторі. У разі використання несертифікованої зарядки може вийти з ладу батарея, контролер живлення та інші компоненти, а також не виключено загоряння гаджета.

Також не можна залишати на зарядці iPhone на всю ніч, тому що може статися перегрів смартфона, а це прямий шлях до пошкодження акумулятора і скорочення його терміну служби. Як тільки телефон досягне зарядки 80-90 відсотків, його слід відключити від живлення.

І третя помилка — розряджати гаджет "у нуль". Якщо хочете, щоб батарея довше працювала, не розряджайте свій телефон до нульової позначки. Ця звичка серйозно зношуватиме ваш акумулятор. Ставте гаджет на зарядку, коли позначка сягне 10-15 відсотків.

Більше того, не забувайте очищати від пилу та ворсинок свій зарядний порт. Використовуйте щітку з м’якою щетиною, щоб позбавитися від різного сміття та забезпечити нормальний доступ зарядного пристрою до смартфону.

"Телеграф" писав раніше, яка звичка сильно розряджає смартфон. Користувачам iPhone дали кілька важливих порад.