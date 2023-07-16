Жир сам стіче з поверхні: використовуйте для прибирання на кухні цей засіб

Більше не доведеться довго відмивати бруд із кухонних фасадів

Жирні плями накопичуються на поверхнях у кухнях навіть найохайніших господарів. У процесі приготування їжі дрібні частини жиру осідають на меблях, стінах, столах.

Нагар, жир, липкі плями над варильною поверхнею в кухні та інші забруднення можна забрати буквально за пару хвилин, якщо застосувати засіб з доступних інгредієнтів.

У пляшці з пульверизатором потрібно змішати горілку та засіб для миття посуду. Суміш треба добре збовтати, розпорошити на кухонні фасади та залишити діяти.

За кілька хвилин ви побачите, що жир почне сам сповзати з поверхонь. Залишиться лише протерти фасади м’якою вологою ганчірочкою.

Весь жир і бруд зійдуть з одного разу, а шафки стануть гладкими навпомацки та блищатимуть, наче тільки з магазину.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким засобом потрібно обробити плиту, щоби жир до неї довго не прилипав.