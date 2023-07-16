Чим очистити листя кімнатних рослин: блищатимуть шикарно

Знадобляться лише три недорогі інгредієнти

Запашне листя з яскравим блиском є ознакою доглянутих і здорових домашніх рослин. Деякі сучасні та популярні очисні засоби не завжди є безпечними. Важливо зазначити, що таке полірування не підходить для всіх видів рослин і може завдати їм непоправної шкоди.

Для видалення пилу та бруду з листя кімнатних рослин, ви можете скористатися простим рецептом, який вимагає лише кілька доступних інгредієнтів, ймовірно, які вже є у вас вдома, пише "Хочу". Необхідні компоненти включають: 1/3 чайної ложки цукру, 3-5 крапель лимонного соку та 100 мл теплої води.

Рецепт розчину від пилу на рослинах

Додайте всі інгредієнти у склянку води та чекайте на повне розчинення цукру. Важливо не додавати його дуже багато, щоб уникнути прилипання листя. Після отримання розчину, занурте у нього ватяний диск і протріть їм листя рослин. Ця суміш діятиме як поліроль, роблячи рослини чистими та блискучими.

Зверніть увагу, що цей розчин слід використовувати не більше одного разу на тиждень. Ретельно обробіть обидві сторони листя. Не залишайте рослину під прямим сонячним промінням до повного висихання.

Якщо у вас є невеликий сад, не варто турбуватися, що там не помістяться ваші улюблені квіти. Раніше "Телеграф" писав, які рослини можна посадити на невеликій ділянці.