Плиткові шви будуть ідеально чистими за 15 хвилин: якою саморобною сумішшю їх натерти

Не поспішайте витрачати гроші на побутову хімію, адже можна зробити засіб для затирки своїми руками.

На плиткових швах у ванній кімнаті накопичується бруд, через що ці ділянки стін виглядають непрезентабельно. Однак є дієвий спосіб очищення затирки. Використовувати агресивні побутові хімікати не доведеться.

Щоб очистити шви між плиткою, натріть їх особливою сумішшю. Геніальним лайфхаком ділиться видання The Sun.

Домогосподарства можуть обійтися без магазинних засобів, зробивши домашній очисник для швів своїми руками, який справді працює. Для цього вам знадобиться півсклянки харчової соди, чверть склянки перекису водню і одна чайна ложка засобу для миття посуду: змішайте інгредієнти і добре перемішайте.

Як очистити плиткові шви? Нанесіть саморобну суміш на затирку за допомогою зубної щітки та зачекайте 10-15 хвилин. Після цього змийте бруд. За допомогою щітки видаліть надлишки харчової соди. Завдяки цьому лайфхаку шви між плиткою у ванній кімнаті будуть ідеально чистими!

Раніше "Телеграф" ділився іншим корисним трюком, який стане в нагоді при прибиранні. Є один простий спосіб позбутися неприємного запаху в туалеті, потрібна лише популярна спеція.