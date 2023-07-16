Займе лічені секунди: як легко зібрати шерсть та волосся вдома

Цей лайфхак актуальний для людей з довгим волоссям та власників домашніх тварин

Проблема волосся та шерсті на одязі, меблях, килимах та інших поверхнях актуальна для багатьох, проте не всі знають, як легко можна її вирішити.

Спосібом, як просто і швидко можна зібрати шерсть та волосся, поділилася блогер з ніком @haha__kate на просторах TikTok.

Зауважимо, що весь необхідний реквізит ймовірно вже є у вас вдома, адже потрібна лише одна гумова рукавичка, до того ж не обов’язково ціла. Щоб зібрати шерсть, перчатку потрібно просто вдягнути, намочити і провести рукою в нею по поверхні — шерсть прилипне до рукавички.

У коментарях користувачі стверджують, що це спрацює і для збирання волосся.

Зауважимо, що також збирати шерсть та волосся можна і вологою рукою без рукавички, проте якщо поверхня сильно забруднена або велика, то від тертя рука розігріється та виникнуть неприємні відчуття. Рукавичка їх мінімізує.

"Можна і прямо з кота збирати", "Так само і будь-який бруд", "Можна і без води, гумові рукавички з маленькими щупальцями для городу", "Я так волосся своє з килимків збираю", "Ви врятували мої чорні речі", "Я мокрою губкою прибираю, той самий ефект", — серед іншого, пишуть у коментарях.

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