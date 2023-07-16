Як прибрати монтажну піну з одягу без ножа та ацетону: перевірений спосіб

Компоненти для цього засобу є у кожному будинку

Видалити монтажну піну з одягу дуже складно. Може навіть здатися, що простіше викинути річ, ніж намагатися повернути їй нормальний вигляд. Але знаючи невелику хитрість, можна врятувати свій одяг.

Той, хто хоч раз стикався із застосуванням монтажної піни, знає, що застигає вона практично миттєво. До того ж це дуже чіпка речовина. Її навіть від шкіри складно відмити. Якщо не використовувати додаткові засоби, від’єднати шматки піни з одягу можна лише разом зі шматками тканини. Але саморобна суміш із трьох компонентів легко впорається з цим завданням, не пошкодивши тканину.

Перед початком процедури перевірте вплив рідини на невеликому непомітному шматочку тканини.

У глибокій мисці змішайте 1 чайну ложку солі та стільки ж лимонної кислоти. У сухі інгредієнти додайте 200 мл води та добре розмішайте. Наберіть у шприц без голки цю суміш і потроху змочуйте тканину. Піна почне легко від’єднатися від одягу. Після того, як більша частина піни буде від’єднана, замочіть річ у розчині на 10 хвилин, щоб видалити дрібні залишки піни. Після цього виперіть річ руками або в пральній машині.

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