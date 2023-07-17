Навіщо класти використаний чайний пакетик в унітаз: хитрість, яка вирішує популярну проблему всіх туалетів

Видалити жовті сліди накипу на унітазі можна не вдаючись до хімічних засобів

Щоб туалети були чистими, білими та блискучими, необхідний регулярний догляд. Тим більше, що жорстка вода, багата на вапняк, залишає в чаші накип, який набуває жовтого або навіть коричневого кольору. На щастя, щоб позбавитися цієї проблеми є один простий, але трохи незвичайний спосіб.

Щоб туалети завжди були чистими, ви можете використовувати такий підручний засіб, як чайні пакетики, пише портал santeplus. Виявляється, чай ефективний при видаленні плям, а також неприємних запахів.

Як видалити жовті плями в унітазі

Чайні пакетики дозволяють видалити жовті сліди на чаші унітазу, а також дезодорують її. Для цього просто накрийте стінки чаші чайними пакетиками та дайте постояти кілька годин. При контакті з вологими стінками чайні пакетики виділяють рідину, яка ефективно чистить туалет.

Ви також можете залишити чайні пакетики замочуватися на дні чаші, щоб видалити будь-які плями, що залишилися там. Щоб не засмітити унітаз, вийміть чайні пакетики та почистьте стінки чаші чистою туалетною щіткою. Потім змийте унітаз.

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