Два спритні трюки, щоб на кухні завжди приємно пахло: ніякі освіжувачі з магазину не потрібні

Забезпечити легкий аромат можна без дорогих аромадіфузорів

Кухня – кімната, де скупчуються різні запахи: їжі, побутової хімії, відходів. Зробити так, щоб у цій кімнаті завжди залишався приємний аромат можна без освіжувачів з магазину.

Спробуйте два спритні трюки і на вашій кухні не буде смороду. Про дієві лайфхаки розповідає видання The Sun.

Щоб позбутися неприємного запаху, що утворюється від відра для сміття, насипте туди трохи харчової соди. Цей продукт легко усуне сморід. Крім того, можете додати кілька крапель улюблених ефірних олій, перш ніж замінювати пакет для сміття.

Ще один варіант прибрати сморід зі сміттєзбірника – лимонний лайфхак. Просто додайте половинку лимона в урну, кислота в цитрусових допоможе зруйнувати брудний слиз і дезодорувати всю кухню натуральним чином.

Другий корисний трюк для кухонь стосується холодильника, адже там також може виникати душок. Щоб позбавитися неприємного запаху, змочіть ватяний диск або тампон ванільним екстрактом, помістіть його в холодильник – приємний аромат гарантовано.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший ефективний кухонний лайфхак. Є простий спосіб відмити будь-який жир з поверхонь у цій кімнаті.