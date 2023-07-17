Не заливайте цей засіб у раковину: доведеться міняти сантехніку

Домашні засоби для прочистки стоку не такі нешкідливі як здаються

Забитий стік – поширена проблема, яка може виникнути у кожному будинку. Вирішити її можна без допомоги сантехніка, якщо використати перевірені народні засоби. Але в цьому випадку слід пам’ятати, що далеко не всі самостійно приготовлені засоби можна заливати у раковину.

Дуже часто з метою економії та через простоту використання для боротьби з пробками у водостоку використовується суміш оцту та соди. Але деякі сантехніки вважають, що такий спосіб прочищення стоку може мати катастрофічні наслідки. Ця суміш може викликати нові засмічення та псувати труби.

Річ у тім, що при з’єднанні оцту та соди відбувається хімічна реакція з виділенням вуглекислого газу. Утворена у результаті реакції піна може створити ілюзію очищення. Насправді вона недостатньо сильна, щоб видалити стійкі засмічення.

Водночас ця піна може прилипати до жирних речовин у трубах. Згодом вона перетворюється на тверду масу. Це може призвести до більш серйозного блокування та погіршити проблему зі зливом аж до того, що потрібно замінити частину сантехніки.

Тому у разі виникнення засмічення краще скористатися іншими методами прочищення або звернутися до фахівця.

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